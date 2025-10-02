Otro crimen sacude la exclusiva colonia de Polanco, en Ciudad de México, luego de que el reconocido estilista y empresario Miguel De la Mora fuera acribillado en al menos 12 ocasiones por criminales que huyeron en una motocicleta.

Lea también: Tras cierre parcial del Gobierno de EE. UU., embajada en Colombia se pronunció sobre qué pasará con los servicios para pasaportes y visas

El homicidio ocurrió el pasado 29 de septiembre a las afueras de la peluquería Micky Hair, de su propiedad y en la que atendía a reconocidas personalidades como la cantante mexicana Ángela Aguilar y Kenia Os.

En los videos que dan cuenta del crimen, se le ve a De la Mora con una chaqueta blanca y conversando con algunos de sus empleados y regresando a la entrada del edificio en el que se ubica en establecimiento cuando un sujeto armado se acerca y le dispara varias veces.

EL ATENTADO Vs MICKY HAIR

El hombre de chamarra blanca es Miguel de la Mora.

Platicaba con sus empleados, y regresó a la puerta del edificio.

Ahí llegó el sicario.

Va de negro y casco.

Le disparó en 5 ocasiones y huyó.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX lo buscan.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/Ob6ZXuScIQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 1, 2025

Hasta el lugar se desplazaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para adelantar las labores técnicas de inspección del cadáver que quedó tendido en el suelo sobre la calle Presidente Masaryk.

Lea también: ¿Cuál es la diferencia entre tinto y café? La RAE lo explica

Los forenses pudieron encontrar un recibo de una transacción que había realizado tan solo siete días antes de su muerte y que llevaba en una cartera de la marca Hermes.

Instagram @micky_hair

De acuerdo al medio mexicano C4 en Alerta, la suma es millonaria y dicho movimiento bancario se había hecho en una sede de BBVA el 22 de septiembre sobre las 3 de la tarde, eso es lo que dice el recibo al que tuvo accedo en mencionado medio.

La suma fue 1.750.000 pesos mexicanos lo que equivalente a más de 375 millones de pesos colombianos aproximadamente que se había trasladado a una cuenta establecida en el estado de Jalisco, lugar donde Miguel -de 28 años al momento de muerte- tenía otro centro de estética.

C4 en Alerta El recibo fue encontrado en la cartera que llevaba consigo en el momento del homicidio.

Lea también: Claudia Bahamón le habría dado una nueva oportunidad al amor: sería el hermano de reconocida actriz

Mientras avanzan las investigaciones del crimen también las autoridades intentan determinar la finalidad del dinero y el origen del mismo. Los criminales también son buscados.

Instagram @micky_hair

Otra de las líneas investigativas apunta a una denuncia que Miguel De la Mora habría interpuesto contra un hombre de nombre Eduardo Ederly y contra quien había una medida de alejamiento que no permitía tampoco que este se acercara a algún miembro de su familia.

“En cuanto a que se abstenga de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido en la carpeta de investigación citada al rubro de Miguel Ángel de la Mora Larios, familia o a personas relacionadas con la querellante”, reza la medida emitida por el Ministerio Público mexicano.

Instagram @micky_hair Miguel De la Mora junto a Ángela Aguilar y Christian Nodal en la peluquería Micky Hair.

Lea también: ¿Robo del siglo 2.0? Frustran intento de hurto en Banco de la República de Santa Marta

Lo que parece estar claro es que el crimen no se cometió por un robo o algo similar “sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”, tal cual como lo describió el alcalde de la alcaldía de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.