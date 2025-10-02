La Policía Nacional logró evitar este miércoles 1 de octubre un intento de robo en la sede del Banco de la República en Santa Marta. Cuatro personas fueron capturadas luego de que intentaran ingresaran a la entidad vestidos como personal de transporte de valores.

De acuerdo al reporte de la Policía, los ladrones adaptaron un vehículo para hacerlo pasar como perteneciente a una de las empresas de seguridad de transporte de valores. Con esto pretendían salir del edificio sin ser detectados.

Los ladrones ingresaron al Banco vestidos como personal de la empresa, pero una vez dentro su presencia generó sospechas entre los funcionarios, lo que permitió que se alertara a la Policía.

Llama la atención que el vehículo en el que llegaron los sospechosos fue acondicionado para hacerlo parecer a un carro de transporte de valores, con logos y características propias de este tipo de transporte.

Esto recuerda a lo ocurrido con el llamado caso de ‘el robo del siglo’. Durante el operativo, que se registró alrededor de las 10 de la noche, no demoró más de cinco minutos y no fue necesario accionar armas de fuego. Decenas de personas se aglomeraron alrededor del sitio y abuchearon a los capturados mientras eran evacuados del lugar.

El Banco de la República no reportó pérdidas ni daños en la infraestructura, mientras que los cuatro capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Hay que recordar que el llamado ‘robo del siglo’ ocurrió en 1994 en la sede del Banco de la República de Valledupar, capital del Cesar.