La Fiscalía General de la Nación acusó a Carlos Eduardo Caicedo Omar, exalcalde de Santa Marta (Magdalena), como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

Le puede interesar: Asesinan a un hombre tras aceptar lavar una motocicleta en un lavadero de carros

La imputación se relaciona con las presuntas irregularidades detectadas en el contrato de obra N.° 480, firmado el 28 de octubre de 2015, cuyo objeto era la adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira.

La Fiscalía acusó formalmente al exalcalde de Santa Marta (Magdalena), Carlos Eduardo Caicedo Omar, por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato de adecuación del Coliseo Deportivo de Gaira, suscrito en octubre de 2015. Los elementos materiales probatorios dan… — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 1, 2025

Anomalías en el contrato

De acuerdo con la investigación, el contrato fue pactado con un plazo inicial de dos meses y tres días, un término considerado insuficiente para la magnitud del proyecto. Esta situación derivó en cinco prórrogas que alargaron la ejecución en 525 días adicionales.

Vea aquí: Autoridades civiles y fuerza pública acuerdan intervenciones para el Roble, Sucre

La obra, que debía entregarse en diciembre de 2015, terminó siendo inaugurada el 11 de abril de 2019, mientras que el contrato fue liquidado oficialmente hasta el 7 de marzo de 2022.

Entre las irregularidades señaladas por la Fiscalía se encuentran:

Ausencia de estudios previos adecuados.

Falta de licencia de construcción, obtenida casi dos años después de la firma.

Planeación deficiente y plazos contractuales irreales.

Pliegos de condiciones presuntamente direccionados para beneficiar a un contratista.

Presunto detrimento patrimonial

Los hallazgos también incluyen un desfase presupuestal y posibles sobrecostos. El contrato se firmó inicialmente por $2.682 millones, pero fue adicionado en $1.340 millones, supuestamente sin estudios técnicos ni análisis de mercado.

Lea también: Empleados de ‘La Tramacúa’ solicitan beneficios laborales

El costo total ascendió a $4.022 millones, lo que habría ocasionado un detrimento patrimonial de $690 millones. Según la Fiscalía, estas actuaciones desconocieron los principios de economía y responsabilidad en la contratación pública.

Próxima audiencia

Por disposición del juez penal del circuito de conocimiento de Bogotá que asumió el caso, la audiencia preparatoria de juicio contra el exalcalde Carlos Caicedo quedó programada para el 3 de diciembre de 2025.

De encontrarse responsabilidad penal, el exmandatario podría enfrentar sanciones por los delitos de contratación irregular y peculado, tipificados en el Código Penal colombiano.

Le sugerimos: Rehabilitarán las estaciones de Policía de Los Caracoles y Caribe Norte en Chambacú, en Cartagena

El Coliseo Deportivo de Gaira ha sido objeto de cuestionamientos desde su inicio, debido a los constantes retrasos en la ejecución de las obras y al incremento de los costos. El proceso contra Caicedo se enmarca en los controles que adelanta la Fiscalía sobre la contratación pública en distintas regiones del país.