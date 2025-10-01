Personal administrativo del INPEC que labora en la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como ‘La Tramacúa’, dieron a conocer que al igual del resto de cárceles del país, están solicitando al Gobierno nacional la firma del decreto que les otorgue la prima de riesgo, que llevan esperando por más de 20 años.

Para hacerse escuchar llevaron a cabo una asamblea informativa en la que alzaron su voz de protesta.

“Llevamos 12 días realizando una asamblea informativa pidiéndole al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Defensa, y al INPEC que nos reconozca la prima, a la cual nosotros tenemos derecho, que es la prima de riesgo, llevamos años exigiendo este beneficio así como la goza el personal de riesgo y vigilancia, nosotros también tenemos el mismo riesgo, también atendemos población privada de la libertad y no contamos con ninguna protección”, indicó Duberlis Patricia Medina, funcionaria del INPEC.

También explicó que el decreto a firmar se encuentra en el Ministerio de Justicia, a la espera de dar paso al Ministerio de Hacienda. “Una vez se dé la firme y luego que presidencia haga lo respectivo de la firma, ya se hizo un estudio técnico que reveló que nosotros también estamos en riego latente al estar dentro de un establecimiento de alta seguridad”, puntualizó Durbelis Patricia Medina.

Finalmente los manifestantes indicaron que continuarán en las asambleas informativas hasta obtener una respuesta definitiva del Gobierno nacional y que puedan tener la prima de riesgo.