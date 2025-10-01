Sentado en una sala habilitada para audiencias virtuales en el Centro de Detención Transitorio Las Estrellas, en el suroccidente de Barranquilla, Jorge Leonardo Piña Rodríguez escuchó en la tarde de este martes 30 de septiembre la decisión adoptada por un juez de control de garantías de concederle la libertad por vencimiento de términos solicitada por sus apoderados, basada en el artículo 230 de la Constitución y el artículo 317 de la Ley 906 en el numeral 5.

Si bien el juez fue enfático en manifestar que la decisión no se tomaba “sobre la responsabilidad penal del ciudadano” y que el proceso judicial en su contra continuaba en “audiencia preparatoria de juicio”, quienes sí recibieron la decisión con enorme tristeza e impotencia fueron los familiares de Nalfi Esther Blanco Olmos, expareja de Piña Rodríguez y quien fue hallada muerta en noviembre del año anterior en una vivienda del barrio San Carlos, en Sabanalarga, Atlántico.

Recordemos que la Policía del Atlántico confirmó domingo 1 de diciembre de 2024 la entrega voluntaria de Jorge Piña Rodríguez en una estación de Policía y, con las horas, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario.

El caso

Frente al caso, hay que mencionar que familiares de la mujer fueron quienes alertaron a vecinos hacia las 7:00 de la mañana del pasado sábado 30 de noviembre tras encontrar el cuerpo de Nalfi Esther con un surco de presión en el cuello, aparentemente, producto de una asfixia mecánica.

Tras el aviso de los allegados de la mujer, algunas personas les manifestaron a estos que se habían escuchado gritos de ella y su expareja dentro de la casa durante la madrugada del mismo 30 de noviembre, a eso de las 4:00 a. m., pero luego todo quedó en calma.

Se supo después que Jorge Leonardo Piña Rodríguez había ido desde la noche del viernes 29 de noviembre a la casa de su expareja para felicitar a la hija de esta, con motivo del grado de bachiller de la joven.

Al parecer, el sujeto no estaba invitado a la reunión y habría pedido a la propia Nalfi quedarse para compartir con ella.

“Algunos de los allegados le preguntamos a Nalfi que qué hacía Piña (Jorge Leonardo) en la casa y ella respondió que lo desconocía. Ellos tuvieron como seis o siete años de relación, en 2019 ella lo denuncia ante las autoridades por violencia y maltrato físico. Él pide regresar y es cuando hasta octubre de este año, para las fiestas de Sabanalarga, ella decide separarse del todo. Sin embargo, él (Piña) seguía insistiendo. Por eso se presentó a la reunión”, explicó en su momento una allegada de la víctima, en comunicación con EL HERALDO.

Tomando la vocería del resto de sus familiares, la persona pidió que a Piña Rodríguez le “caiga el peso de la ley”, pues “nada justifica lo que hizo”.

“Ella (Nalfi) volvió con él después de denunciarlo porque creía en la familia, en que la familia es la base de todo. Por eso queremos que se haga justicia”, anotó.

Sobre Nalfi, la allegada señaló que esta era docente de profesión y que desde hacía algún tiempo era funcionaria del ICBF, ejerciendo como coordinadora de madres comunitarias.