Si hay un sentimiento, a parte de la profunda tristeza, que ronda por estos días en Sabanalarga es la indignación frente a lo que han llamado un “revés” en la justicia por la decisión de dejar en libertad a Jorge Leonardo Piña Rodríguez, el principal sospechoso por la muerte de Nalfi Esther Blanco Olmos, asesinada en noviembre de 2024 en esa población atlanticense.

La decisión fue tomada por un juez de control de garantías el pasado martes 30 de septiembre que decidió dejar libre al procesado por vencimiento de términos que había sido pedida por la defensa de Piña Rodríguez.

El togado precisó que si bien el hombre quedó en libertad esto no se debe en base a “la responsabilidad penal del ciudadano” sino a la expiración de los plazos establecidos por la ley para las etapas del proceso judicial.

Sea como sea, el implicado sigue vinculado al caso en el que se le acusa de haber asesinado a su expareja presuntamente después de asfixiarla en una vivienda del barrio San Carlos el 30 de noviembre de 2024.

Jorge Leonardo Piña Rodríguez, en su ingreso a la estación de Policía.

“Según lo manifestado por familiares y vecinos del sector, la mujer se encontraba en la vivienda con su pareja sentimental, de quien se desconoce su paradero”, declaró la Policía en su momento reconociendo desde el primer momento que Jorge Leonardo era el principal sospechoso del cruel crimen que un día después se entregó en un estación en Malambo.

Sobre las 7:00 de la mañana de ese 30 de noviembre, familiares de la mujer fueron quienes alertaron a los vecinos del sector sobre el macabro hallazgo: el cuerpo de Nalfi Esther presentaba un surco de presión en el cuello, aparentemente, producto de una asfixia mecánica.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pronto determinó en un dictamen que confirmó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica y que el cuerpo presentaba signos de violencia.

Más tarde trascendió que Jorge Leonardo estuvo un día antes, el viernes 29, en la casa de Nalfi con la excusa de felicitar a la hija de esta, con motivo del grado de bachiller de la joven, pese a que no estaba invitado a la celebración.

Nadie en la familia entendía qué hacía ese sujeto en su casa pues la relación entre ambos ya había terminado hacía algo más de un mes, en octubre de 2024, tras siete cruentos años en los que la víctima tuvo que aguantar el mal trato del hoy acusado.

“En 2019 ella lo denuncia ante las autoridades por violencia y maltrato físico. Él pide regresar y es cuando hasta octubre de este año, para las fiestas de Sabanalarga, ella decide separarse del todo. Sin embargo, él (Piña) seguía insistiendo. Por eso se presentó a la reunión”, explicó en su momento una allegada de la víctima, en diálogo con EL HERALDO.

Pese al material probatorio recolectado, los testimonios recogidos, la entrega voluntaria de Jorge, este hombre ahora puede gozar de libertad a menos de un año de haberse cometido el feminicidio que indignó a los sabanalargueros, pueblo en el que vivía Nalfi y donde se desempeñaba como docente.