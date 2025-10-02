Los padres de Tatiana Hernández, la joven desaparecida en Cartagena desde el pasado 13 de abril, no solo tienen que cargar con la angustia de desconocer el paradero de su hija, sino que también enfrentan el temor por sus vidas.

Reportan ataque a bala contra un hombre en el barrio El Santuario

Esto luego de que casi los secuestraran, aparentemente, por el Clan del Golfo. Todo ocurrió cuando Lucy Díaz y Carlos Hernández aceptaron la ayuda de un hombre que prometió decirle dónde está su hija. Con lo que no contaban es que eso era un intento de secuestro, del que se salvaron tras ser ayudados por el Gaula, según contaron en entrevista con La red viral.

De acuerdo con su relato, en el momento en que se aceptaron la ayuda los lelvaron a un sitio “que era como territorio del Clan del Golfo”. Sin embargo, “el Gaula se dio cuenta y nos avisaron; fueron y nos sacaron de allá porque dicen: ‘Ustedes, si se meten allá, pueden estar corriendo peligro sus vidas’”, contaron.

Carlos Hernández señaló que decidieron aceptar la ayuda porque “era una pista que estaba como fuerte de que, posiblemente, estaba nuestra hija allá”.

Asimismo, contó que el hombre que les ofreció ayuda en la búsqueda de su hija los estaba conduciendo hacia ese sector peligroso y, aparentemente, controlado por la estructura armada.

Los padres se subieron al carro de la persona y fue allí cuando el Gaula les alertó sobre los peligros de la zona a la que se dirigían.

“Menos mal que el Gaula, como tenía conocimiento de nuestra salida, ellos se dieron cuenta. Llegaron por la ubicación que tenían de nosotros y nos alcanzaron a sacar del lugar y no dejaron que nos siguieran entrando hacia allá”, expresaron.

Llamadas amenazantes

En medio de la incesante búsqueda de su hija, Lucy Díaz y Carlos Hernández recibieron llamadas amenazantes de personas a quienes, según los padres, les “incomodaba” que ellos mantuvieran la tarea de encontrar a Tatiana.

Caso de Tatiana Hernández seguirá siendo investigado desde Cartagena, a pesar de solicitud de traslado

Fundación Médicos La señora Lucy Díaz, madre de Tatiana

“Al comienzo decíamos que eran llamadas inescrupulosas de gente que realmente se burla del dolor de una familia, pero pues ya vimos que eran muy seguidas, muy continuas y ya eran amenazas diciendo que nos iban a llevar a un campamento. Que desde allá íbamos a seguir siendo sapos con las autoridades”, aseguró su madre.

En su momento contó que ante varias initimidaciones decidieron trasladarse a otro territorio del Caribe, desde donde continuarán atenta a los avances en el caso de Tatiana.

“Nosotros no podemos escoger la ciudad, sino donde la Fiscalía nos envíe, nosotros dijimos que de esa forma pues nos arriesgábamos y no tomábamos ese sistema de seguridad y pues lo que vamos a hacer es que, la próxima semana, ya nos vamos de Cartagena”, explicó.

La madre de Tatiana denunció, además, que recibieron llamadas extorsivas por parte de personas “inescrupulosas”, quienes exigen 30 millones de pesos por la supuesta libertad de la joven.

“Seguimos recibiendo llamadas de gente inescrupulosa tratando de extorsionar, hasta 30 millones de pesos nos han pedido en una llamada por la entrega de Tatiana, por favor no jueguen con nuestros sentimientos, sean humanos todos tenemos familia y no deberíamos hacer estas clases de llamadas, si realmente no tienen información certera”, puntualizó.