La Fiscalía General informó que rechazó la solicitud para trasladar a Bogotá la investigación por la desaparición de Tatiana Hernández, joven médica vista por última vez en Cartagena en abril de 2025.

La madre de joven, Lucy Díaz, fue quien confirmó la decisión de la Fiscalía. El ente acusador alegó que un traslado de radicación significaría “empezar de cero” y podría significar retrasos en el proceso.

En La FM, Díaz mencionó la responsabilidad de la investigación permanecerá bajo la responsabilidad de fiscales en Cartagena, aunque contará con supervisión nacional desde Bogotá.

“No aceptamos el esquema de seguridad ofrecido porque eso implicaba que nos trasladaran a un lugar donde no podríamos estar pendientes del proceso”, agregó Díaz en el medio nacional.

Hay que recordar que la familita de Tatiana confirmó que decidió trasladarse a otro territorio del Caribe, desde donde continuará atenta a los avances en el case de Tatiana. Esto porque han recibido varias amenazas por parte de una banda criminal que le pidió irse de la ciudad.

“Nosotros no podemos escoger la ciudad, sino donde la Fiscalía nos envíe, nosotros dijimos que de esa forma pues nos arriesgábamos y no tomábamos ese sistema de seguridad y pues lo que vamos a hacer es que, la próxima semana, ya nos vamos de Cartagena”, dijo Díaz al respecto.

Por otro lado, Iván Cancino, abogado de la familia de Tatiana Hernández, se refirió a los retrasos que ha tenido el caso.

“El caso tiene atención en Bogotá de tiempo atrás. La investigación la adelanta equipo desde Bogotá. Como representante de padre y madre de Tatiana rechazo el abandono de la fiscalía de Cartagena y ahora el pobre desarrollo de las medidas de protección hacia ellos por parte de la Fiscalía, después de graves amenazas sufridas. El nivel central ha sido empático, no así las fiscalías de la región. Hasta que se sepa qué pasó con Tatiana seguiremos preguntando”, publicó el abogado en su cuenta de X.

El pasado mes de julio, Lucy Díaz entregó una nueva versión sobre el caso: “A un funcionario de la Fiscalía se le escapó un pequeño comentario, donde dicen que Tatiana sí se levantó de los espolones y salió hacia Bocagrande. Pero, como las cámaras de seguridad no reflejan esa información, para mí la información es nula”, mencionó.

Además, Díaz reiteró su reclamo por las irregularidades sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad en el sector en el que fue vista por última vez la joven Tatiana.

“Dentro de Distriseguridad hay personas que nombran que sí hay cámaras, con evidencia de los delitos, pero cuando ocurre el hecho las cámaras no funcionan”, expresó.