Este domingo se reanudaron los foros presenciales del Centro Democrático en la ciudad de Cartagena, donde se cumple el evento cuyo tema principal es el turismo.

En el encuentro participan los precandidatos a la Presidencia del partido opositor, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Londoño, Paola Holguín y Andrés Guerra.

El lugar del foro es el Centro de Convenciones de Cartagena y cuenta con la moderación del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Centro Democrático, Cartagena. Bien para todos los colombianos. pic.twitter.com/LUeEiHmZqI — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 14, 2025

Durante la apertura del evento, el líder natural del Centro Democrático advirtió ante los asistentes: “Se ha perdido la salud, hoy tienen que dejar de comprar arroz para comprar medicinas”.

Así mismo, cuestionó Uribe Vélez que “se están perdiendo oportunidades de empleos, le ha ido mal a los pobres y a la clase media. Este gobierno es derrochón, se ha gastado la plata en burocracia”.

