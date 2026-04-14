El candidato Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, aseguró que su decisión de no establecer alianzas con partidos tradicionales cuenta con un amplio respaldo ciudadano, tras un sondeo en el que —según afirmó— el 95 % de más de 180.000 participantes apoyó esa postura.

El aspirante sostuvo que este resultado representa un “mandato claro” de los colombianos para mantenerse al margen de acuerdos con colectividades como el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador Colombiano y el Partido de la U, a los que señaló de encarnar prácticas de la política tradicional.

“El pueblo colombiano quiere que nos mantengamos firmes, sin acuerdos con los de siempre. Yo escucho al pueblo, con quien ya hice mi única alianza”, afirmó el candidato, quien insistió en que su postura no responde a cálculos electorales, sino a una posición de coherencia frente al sentir ciudadano.

De La Espriella cuestionó duramente a las estructuras políticas tradicionales, al considerar que han estado asociadas a prácticas que han debilitado la confianza pública.

“Con los de siempre no se pueden conseguir resultados diferentes”, enfatizó.

No obstante, el aspirante hizo una distinción entre los partidos y sus integrantes, al señalar que su movimiento está abierto a ciudadanos, líderes y dirigentes que actúen con integridad, sin importar su origen político.

“Este no es un llamado a dividir, sino a sumar a los ciudadanos libres a una causa que ya no es de un candidato, sino del pueblo colombiano”, explicó.

“Si quieren que las cosas sigan igual, voten por los de siempre. Si quieren cambiarlas, voten por una opción independiente”, concluyó.