En la noche de este miércoles 1 de octubre, en pleno centro de Santa Marta, Magdalena, cuatro hombres intentaron cometer un robo dentro de la sede del Banco de la República. La Policía logró reaccionar a tiempo y fueron capturados luego de un operativo rápido.

Varios videos sobre el hecho se han difundido en redes sociales. Lo que se supo en un principio es que los implicados ingresaron al lugar con indumentaria asociada a trabajadores de una empresa de transporte de valores. Los funcionarios sospecharon de su accionar y alertaron a la Policía.

Al llegar las patrullas de la institución armada, los presuntos ladrones se atrincheraron dentro del edificio, pero un rápido operativo permitió que sin accionarse ningún arma de fuego fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía.

Más capturados y más detalles

En la mañana de este jueves 2 de octubre, la Policía Nacional dio más detalles sobre el intento de robo y publicó un video del momento de la captura de los cuatro hombres implicados.

En una publicación en la cuenta oficial del general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, se detalló que ya son 10 las personas capturadas por este hecho.

Además, se explicó que se trató de un intento de hurto de la sede de la empresa de valores Brinks que opera dentro del edificio donde funciona el Banco de la República.

“Cuatro de los detenidos ingresaron en un vehículo ‘gemelo’, con logos y características de la compañía transportadora de valores. Sin embargo, la oportuna alerta a la Policía Nacional y su reacción inmediata no solo permitió su captura, sino la de otros tres señalados cómplices cerca al lugar de los hechos, a quienes se les incautaron armas de fuego y otros elementos”, se lee en el texto de la publicación.

También se agrega que en el sector de El Rodadero fueron capturadas otras tres personas con elementos industriales (oxígeno y sopletes) y un vehículo con placas falsas.

De acuerdo a este informe de la Policía, los capturados presentan antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir, hurto, falsedad personal, homicidio y porte de armas, entre otros.

Este robo trae a colación el denominado ‘robo del siglo’, ocurrido en 1994 en la sede del Banco de la República en Valledupar, en el departamento del Cesar. Se trata de uno de los robos más grandes y conocidos a nivel internacional.