Aparentemente toma fuerza el cese de las actividades ilícitas de ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’, luego de que se realizara una supuesta cumbre en La Picota entre Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino, los máximos jefes de dichas estructurales criminales.

Se conoció que ambos se habrían reunido en ese centro carcelario para acordar detalles del cese de actividades ilícitas y adelantar un desarme progresivo de las estructuras criminales.

Al mismo tiempo habrían acordado la prohibición de menores de edad en organizaciones delincuenciales, entre otras decisiones, según adelantó W Radio.

Vale mencionar que Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla con grupos criminales de este territorio, confirmó la reunión entre ‘Castor’, y Digno Palomino Rodríguez, con funcionarios del Gobierno nacional en la capital del país.

Previo a la confirmación de Pineda Serje, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus Montañez, había validado con medios nacionales el encuentro con el máximo cabecilla de la estructura criminal ‘Los Costeños’, y el líder de ‘Los Pepes’, para sentarse y hablar de paz.

Al respecto, el delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico, en diálogo con EL HERALDO, expresó que Palomino y Díaz Collazos se encontraban en Bogotá listos para “una entrevista con un equipo delegado de la Dirección Nacional de Inteligencia”.