En la mañana de este martes 30 de septiembre, un hombre identificado como Juan Miguel Otero Redondo, de 40 años, resultó gravemente herido tras recibir un impacto de bala en la región occipital cuando caminaba por la calle 28 con carrera 15A, en el barrio Santa Elena del municipio de Baranoa.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima, conocida en el sector con el alias de ‘Shakira’, fue abordada por sujetos en motocicleta que le dispararon y luego huyeron del lugar.

Otero Redondo fue trasladado de inmediato a la clínica Reina Catalina de Baranoa, donde permanece bajo observación médica con pronóstico reservado.

Fuentes policiales indicaron que el herido tendría antecedentes relacionados con el consumo y venta de estupefacientes.

Por su parte, unidades de la Policía de vigilancia, junto con la Sijín y Sipol del Departamento de Policía Atlántico, adelantan labores de campo e inteligencia para dar con la captura de los responsables y esclarecer los móviles de este ataque.

Recordemos que el municipio de Baranoa hoy mantiene una vigilancia especial debido a los recientes hechos criminales que se cobraron la vida de una menor de solo 11 años de edad y una adolescente herida, en medio de confusos hechos.

Cabe reseñar que el pasado jueves 18 de septiembre la pequeña Ariana Sofía Lozada Ruiz, de 11 años de edad, perdió la vida en el barrio La Primavera de esta población luego de que pistoleros atacaran a tiros a dos sujetos que buscaron refugio en la casa de la niña.

Dos días después, en la noche del sábado 20 de septiembre, otra menor de edad resultó herida a bala, luego de que una persona que se encontraba con ella le disparara en la zona abdominal.

La menor fue trasladada a la Clínica Reina Catalina y la Policía del Atlántico confirmó la detención del sospechoso.