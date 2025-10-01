El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, priorizó la inmediata intervención de las estaciones de Policía de Los Caracoles y Caribe Norte, popularmente conocida como la “Estación de Chambacú”, debido al mal estado de sus infraestructuras.

Para hacer posible este proyecto el alcalde hará uso de las vigencias futuras que solicitó a través del Proyecto de Acuerdo No. 083 de 2025 ante el Concejo Distrital y que tiene por objeto mejorar, adecuar, rehabilitar y dotar las dos estaciones de la Policía Metropolitana de Cartagena; así como para la construcción de la autopista verde y la rehabilitación integral de las tres sedes del colegio Inem, y que compromete recursos superiores a los $366 mil millones.

“Así como los estudiantes para convertirse en agentes de desarrollo requieren de espacios óptimos, es deber de todos propiciar las mejores condiciones para nuestros policías, a los que le debemos tanto. Como muestra de agradecimiento a su compromiso, a su trabajo incansable de sol a sol, muchas veces arriesgando sus vidas lejos de sus familias, priorizamos este par de intervenciones”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

En la Estación de Policía de Los Caracoles identificaron varias afectaciones estructurales y no estructurales que comprometen la integridad del inmueble y podrían afectar su funcionalidad y seguridad. Entre los principales riesgos identificados están el levantamiento de baldosas en la losa de contrapiso y en áreas de entrepiso, exposición de acero y de laminación en columnas, deterioro del recubrimiento del concreto, hundimientos en áreas adyacentes a columnas y deformaciones en la losa de contrapiso.

Además de humedad en muros de mampostería, agrietamientos en la losa de contrapiso, humedad en fachada y zonas de viga, desprendimientos puntuales de recubrimientos, fisuras superficiales en muros y elementos de cerramiento, así como desgaste en acabados y elementos complementarios de la edificación.

Por su parte, en la de Caribe Norte, en el sector de Chambacú, hay serias deficiencias en su infraestructura, lo que impacta tanto el confort de los usuarios como la eficiencia operativa del personal. Entre los principales problemas se destacan el deterioro en las oficinas, dormitorios, baterías de baños, y los sistemas eléctricos y de comunicación, lo que afecta negativamente tanto la calidad de los servicios ofrecidos como la seguridad de las instalaciones.

“Conscientes de estas dificultades, la intervención tiene como objetivo fundamental mejorar las instalaciones de la estación, renovando los espacios y actualizando los sistemas eléctricos y de comunicación necesarios para garantizar un entorno más adecuado, seguro y funcional tanto para el personal policial como para los habitantes del sector”, indicó Bruno Hernández, secretario de gobierno de Cartagena.

El contratista de la rehabilitación de ambas estaciones será escogido por licitación pública y el costo es de $8.256.161.157,25; por su parte, la interventoría será de $ 737.838.842,75.