Un hombre fue atacado a bala por dos sujetos en moto durante la noche de este martes en el barrio Villa Estadio, municipio de Soledad.

El lesionado responde al nombre de Miguel Ángel González González, de 31 años de edad.

De acuerdo con el informe de la Policía, siendo las 8:15 p.m., González se encontraba caminando a altura de la estación de servicio Terpel, ubicada en la carrera 14 con calle 64 cuando dos sujetos en moto llegaron hasta él.

El parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, le propinó tres disparos al hombre: uno en el brazo, otro en el rostro a la altura de la boca y un rozón en la nariz. Posteriormente huyó junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

Entretanto, transeúntes que estaban por la zona socorrieron al hombre de 31 años, trasladándolo hasta la Clínica Agrupa Salud, donde permanece bajo pronóstico reservado, según los especialistas.

Hasta el momento se desconocen las causas de este ataque armado. Las autoridades adelantan una investigación con el propósito de capturar a los agresores y esclarecer los hechos.