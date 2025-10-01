Durante la noche de este martes 30 de septiembre se registró un ataque a bala en el barrio Santo Domingo, localidad Metropolitana de Barranquilla, mismo que dejó como saldo un joven muerto y dos heridos.

El occiso fue identificado por las autoridades como Luis Ángel Rivera Ruiz alias Moto Barba, de 18 años de edad, quien se desempeñaba como barbero.

Por su parte, los lesionados responden a los nombres de Jhon David Morales Petano de 29 años, y Juan David Morales Vásquez, de 30 años de edad.

Según el testimonio de los habitantes del sector, a eso de las 8:05 p. m., las víctimas se encontraban sentadas en un andén del sector conocido como ‘La Esquina Caliente’, exactamente en la calle 89 con carrera 5.

En ese momento, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta, se acercaron hasta el grupo de jóvenes y, sin mediar palabra, esgrimieron un arma de fuego y les propinaron varios disparos.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas al Paso Bosque de María y a la Clínica San Ignacio. Sin embargo, médicos de turno informaron que el joven de 18 años había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

EL HERALDO conoció que los lesionados son dos hermanos que se desempeñan en el préstamo informal de dinero (cobradiario).

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación con el propósito de esclarecer los hechos de este ataque armado. No obstante, las primeras hipótesis indican que se trataría de un posible ajuste de cuentas.