Un hombre identificado como Johnatan David Arteta Buelvas fue asesinado el pasado martes 30 de septiembre, en el barrio San José del municipio San Juan Nepomuceno, en Bolívar, cuando se disponía a lavar una motocicleta en un lavadero de carros.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fue abordada por dos hombres que llegaron hasta el sitio y le pidieron lavar su moto, justo cuando Johnatan David iba a realizar su labor, como lo hacía a diario en el autolavado, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

El reporte oficial asegura que Johnatan David “fue persuadido por dos sujetos que llegaron al sitio”. Asimismo, testigos afirmaron que los sicarios huyeron inmediatamente en la misma motocicleta, con rumbo desconocido.

Arteta Buelvas fue asesinado delante de sus compañeros de trabajo, quienes intentaron auxiliarlo y lo trasladaron a un hospital cercano, sin embargo galenos de turno confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

Por su parte uniformados de la Policía de Bolívar llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar las investigaciones respectivas, recopilar información de testigos y las pruebas que permitan la captura de los responsables.

Asimismo, arribaron al hospital donde estaba Johnatan David para realizar la inspección de su cuerpo, y trasladarlo hasta la morgue de Medicina Legal.