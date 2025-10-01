Autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado fin de semana en los municipios de Ciénaga y Zona Bananera.

El primer cuerpo fue localizado en la quebrada La Aguja, en jurisdicción de Ciénaga. La víctima fue identificada como Aly David Suárez, de 21 años, gracias a un tatuaje en su piel.

Posteriormente, en el sector conocido como Loma de Picacho, sobre la Troncal de Oriente, residentes de la zona encontraron el cadáver de Anderson David, de 22 años, y notificaron de inmediato a las autoridades.

El tercer hallazgo se produjo nuevamente en la quebrada La Aguja, donde fue encontrado Kevin David Burgos Rodríguez, también de 21 años, quien había desaparecido el viernes pasado tras salir con un amigo.

La Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía adelantan las labores forenses para establecer las causas de las muertes y esclarecer si existe relación entre los tres casos.

Una de las líneas de investigación apunta a que uno de los jóvenes fue visto abordando una motocicleta con dos hombres, situación que podría ser clave para el avance del proceso.