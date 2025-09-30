En una ceremonia protocolaria que se efectuó en el Palacio de La Aduana, el alcalde Dumek Turbay Paz le impuso la nueva banda a Ximena Silva Padilla para que represente a Cartagena en el Reinado Nacional del Turismo 2025 a realizarse en Girardot.

El certamen se desarrollará del 8 al 12 de octubre y la embajadora de La Heroica será la actual reina de la Independencia.

Turbay Paz destacó que este tipo de espacios no solo fortalecen el orgullo de ciudad, sino que también son una oportunidad para proyectar a Cartagena como un destino turístico y cultural de talla mundial. “Cartagena es un distrito turístico y cultural por excelencia, y nos enorgullece ver la representación de Ximena en un espacio que exalta el turismo como motor de desarrollo, empleo, ingresos y oportunidades”.

Desde ahora, Ximena Silva tendrá la misión de visibilizar el patrimonio cultural, histórico y natural de Cartagena, llevando un mensaje de identidad y proyección hacia toda Colombia.

Por su parte, la reina agradeció la confianza depositada en ella y resaltó el apoyo recibido por parte de la Alcaldía de Cartagena, a través del IPCC. “Representar a Cartagena, una ciudad que es tan rica turismo y en cultura, y que tiene mucho que mostrar, no solo en Girardot sino en toda Colombia, me honra y me siento muy feliz y complacida de ser yo la persona que represente mi ciudad ante toda el país”.