El Hospital de Nelson Mandela, uno de los centros de salud más importantes de la ciudad de Cartagena, y que empezó la construcción de su nueva sede hace 10 años, por fin será entregado el 28 de noviembre.

Lea también: ¿Qué pasó en el Hotel Walkiria II del barrio El Prado?: autoridades reportan hallazgo de cadáver en habitación

El anuncio lo hizo este lunes 29 de septiembre el alcalde Dumek Turbay Paz enfatizando en que “será el mejor aguinaldo para los mandeleros”.

El mandatario de los cartageneros inspeccionó la obra que está en el sur de la ciudad y que beneficiará a los moradores de 32 sectores que representan a más de 100 mil personas.

Los avances de obra son del 67 %; su entrega el 28 de noviembre incluye la dotación necesaria, y en ella el gobierno de Dumek Turbay Paz invierte más de 28 mil millones de pesos.

Lea también: Fallece Rafael De Alba, la víctima número 13 del mortal ‘cococho’ en El Boliche

La primera estructura, que se convirtió en elefante blanco, fue demolida en el año 201.

“Esto cuando lo recibimos no era ni una obra, sino un lote abandonado lleno de barro. Fue la imagen clara de las propuestas incumplidas de gobiernos anteriores. Se eligieron alcaldes, se eligieron dirigentes, pero al barrio nunca se le fue entregado el hospital. Ese lote abandonado ya es un edificio de cinco pisos y ya se ve un avance importante”, afirmó Dumek Turbay.

El nuevo hospital contará con cuatro pisos y una extensión de 1970 metros cuadrados, donde se prestarán servicios de urgencias, consulta externa, odontología, medicina general, imágenes diagnósticas y otras especialidades médicas.

Lea también: Cara a Cara: Digno Palomino y alias Castor se reúnen en Bogotá como paso a la paz urbana en Atlántico

El Distrito reitera que esta obra constituye un paso fundamental en el fortalecimiento de la red hospitalaria de Cartagena, respondiendo a las necesidades de salud de una de las comunidades con mayor crecimiento poblacional de la ciudad.

“Queremos que no solo sea uno de los centros de salud más importantes de Cartagena, sino que se caracterice por la calidad en el servicio, una atención humanizada, inclusiva y de puertas abiertas para todo el sur de nuestra ciudad”, puntualizó el alcalde Turbay.