Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla con grupos criminales de este territorio, confirmó este lunes 29 de septiembre la reunión entre Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino Rodríguez, con funcionarios del Gobierno nacional en la capital del país.

Previo a la confirmación de Pineda Serje, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus Montañez, había validado con medios nacionales el encuentro con el máximo cabecilla de la estructura criminal ‘Los Costeños’, y el líder de ‘Los Pepes’, para sentarse y hablar de paz.

Al respecto, el delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico, en diálogo con EL HERALDO, expresó que Palomino y Díaz Collazos se encontraban en Bogotá listos para “una entrevista con un equipo delegado de la Dirección Nacional de Inteligencia”.

Y que en la tarde de este mismo lunes habría otra reunión “importante entre el Comisionado de Paz y Ministros para revisar el tema (seguridad) de Barranquilla”.

Frente a convocatorias de autoridades locales para ese encuentro entre los dos cabecillas, Pineda Serje detalló que eso tendría “una razón de ser”.

“Estamos en diálogos exploratorios, los resultados de estos se socializaran en un evento que se dará próximamente y que denominamos Mesa Interinstitucional de Paz. Es decir, como se puede dar un eventual espacio de negociación puede que no se dé. Eso depende de varias cosas: Cumplimiento de los compromisos del cese de actividades delictivas; Sometimiento a la justicia; Actos de paz y reconciliación entre otros”, explicó.

Por otro lado, el delegado local confirmó que se había solicitado un consejo de seguridad “de carácter urgente” para revisar los resultados de las estadísticas criminales en Barranquilla y el Atlántico, en el marco del compromiso del cese de actividades delictivas que la estructura de ‘los Costeños hizo a comienzos de mes.

“Se solicitó este espacio al Comandante de la Policía Metropolitana, al Secretario del Interior del Departamento y se convocará a los municipios metropolitanos”, anotó.