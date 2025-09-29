Con recolección de material video-gráfico y entrevistas a empleados del hotel avanzan las investigaciones luego del hallazgo de un cadáver dentro de una de las habitaciones del hospedaje Walkiria II, localizado en la carrera 53 con calle 61, sector del tradicional barrio El Prado de Barranquilla.

La Policía Metropolitana fue alertada hacia las 7:00 de la mañana de este domingo 28 de septiembre sobre el incidente registrado en la habitación No. 26, espacio donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Héctor Adanies Pérez Suárez, de 30 años de edad.

Según información suministrada por personal del hotel, el hombre había llegado dos horas antes, es decir a eso de las 5:00 de la madrugada, acompañado por cuatro hombres más, y se dividieron en las habitaciones No. 26 y No. 27 del hospedaje. Al parecer, los cinco ingresaron en alto grado de alicoramiento.

Cuarenta minutos más tarde, de acuerdo con el registro del lugar, dos de los hombres salieron de una de las dos habitaciones y se marcharon, sin confirmar si regresaban o sin reportar novedad alguna en el espacio.

Ante ese escenario y consumidos por la incertidumbre, los encargados del lugar subieron a las habitaciones ocupadas y en la 27 estaban dos de los hombres que habían llegado a las 5:00 de la mañana, aparentemente dormidos, mientras que Pérez Suárez fue encontrado sin vida y desnudo en la habitación 26.

Las autoridades clasificaron la causa de muerte del hombre “por establecer”, por lo que su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar si esta fue de origen natural o violento, y la manera específica en que ocurrió.

Aunque los peritos que adelantaron la diligencia de levantamiento indicaron que el cuerpo “no presentaba heridas visibles”.