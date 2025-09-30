Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

La Alcaldía Mayor de Cartagena fue invitada por el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a participar en Mondiacult 2025, que es la Conferencia Mundial de la Unesco sobre las Políticas Culturales y el Desarrollo Sostenible.

Leer más: Realizan jornadas de fumigación contra el dengue y la fiebre amarilla en La Guajira

Este evento, que es un espacio global que reúne a ministros de cultura, organismos multilaterales, académicos, sociedad civil y representantes de ciudades de todo el mundo, se desarrolla del 29 de septiembre al 1° de octubre en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), España.

El Hospital de Nelson Mandela, en Cartagena, será entregado el 28 de noviembre

En representación de Cartagena está Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y María Mercedes Abondano, directora de Cooperación Internacional de Cartagena, quienes participan como invitados en este.

Le puede interesar: ANT y pueblos indígenas de la Sierra Nevada recuperarán 15.000 hectáreas y protegerán la Línea Negra

Pereira destacó que este espacio permite abrir caminos de cooperación y reafirmar compromisos con la defensa del patrimonio y los derechos culturales. “Cartagena de Indias es un referente cultural y patrimonial del Caribe y del mundo. Nuestra presencia en Mondiacult 2025 como invitados es una oportunidad para reafirmar que la cultura no es un lujo, sino un derecho humano esencial y un motor de desarrollo sostenible que debe protegerse y proyectarse a escala global”, señaló Pereira.

En su edición Mondiacult 2025, abordan los principales retos y oportunidades que enfrenta la cultura en el siglo XXI. Los temas centrales incluyen: derechos culturales como derechos humanos, cultura y transformación digital, con énfasis en la inteligencia artificial, economía de la cultura como motor de empleo y cohesión social, cultura y acción climática, con aportes desde los saberes ancestrales, patrimonio y crisis, frente a conflictos y desastres naturales, cultura y educación, con enfoque en creatividad y pensamiento crítico, cultura y paz, como herramienta de reconciliación.

No olvide leer: Siembran 30 mil plántulas de mangle para la restauración ecológica en La Guajira

Además esto le brinda a la ciudad de Cartagena la oportunidad de explorar alianzas con organismos internacionales, gobiernos locales y actores culturales, fortaleciendo su presencia en la agenda global.