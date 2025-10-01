La reconocida presentadora Claudia Bahamón ha sido foco mediático en los últimos meses, primero por su separación con Simón Brand, a quien se le vio en marzo acompañado de otra mujer, lo que supone fue el punto de quiebre de su matrimonio de 20 años con el director de cine.

Leer más: Ni un año tras las rejas: juez ordena libertad por vencimiento de términos para presunto feminicida

En otras publicaciones, la modelo opita había escrito en sus redes mensajes filosóficos que hacían alusión a que siempre existe un renacer después de la tormenta, y que todo lo malo se puede superar.

Además, se le vio triste pero fuerte, lo que despertó preocupación en sus seguidores debido al mal momento por el que estaba atravesando. Sin embargo, recientemente fue captada por las cámaras con quien sería su nuevo amor, en medio de la grabación de la final de Miss Universe Colombia.

Captura de video-La Corona Tv Claudia Bahamón con su nuevo amor Andrés Godoy.

Esta primicia fue revelada por Ariel Osorio, conductor de La Corona Tv, quien aseguró que la presentadora recibió a su acompañante con un abrazo y un beso en las instalaciones de RCN, lo que causó rumores y comentarios entre los asistentes.

El nuevo amor de la modelo huilense sería Andrés Godoy, hermano de la reconocida actriz Estefanía Godoy (esposa del también actor Variel Sánchez), quien se desempeña actualmente como socio y gerente en la firma de abogados Godoy.

Ver también: Atacan a tiros a ‘Shakira’ en barrio Santa Elena de Baranoa: permanece en Clínica Reina Catalina

Asimismo, el comunicador aseguró que Andrés Godoy es un hombre separado y que en el pasado sostuvo una relación sentimental con la periodista deportiva Andrea Guerrero. La nueva relación entre el abogado y la presentadora no parece pasajera, ya que Godoy ha estado presente en varios eventos sociales junto a ella, y no ocultan sus muestras de cariño.

“Ella llegó corriendo a los brazos de este hombre, lo abrazó y lo besó”, relató Ariel Osorio en su programa, enfatizando que durante la grabación de Miss Universe permanecieron tomados de la mano todo el tiempo.

Le sugerimos: Electricista muerto en Villa Rosa había denunciado fraude de energía en casa de un vecino: ¿eso le costó la vida?

Por ahora, ni Bahamón ni Godoy han hecho declaraciones públicas sobre su romance, sin embargo, las imágenes y testimonios hablan por sí solos.