Desprevenido, sentado debajo de un árbol mientras resolvía un crucigrama, así fue asesinado a tiros en la tarde de este lunes Víctor Manuel Bolaños Jiménez, de 61 años de edad y de oficio electricista, en hechos ocurridos en el barrio Villa Rosa del municipio de Soledad.

El hecho ocurrió entre 3:00 y 4:00 de la tarde en la carrera 14 Bis con calle 53, cuando la víctima se encontraba sentado en la parte exterior de su vivienda. En ese momento, un sicario que se movilizaba a pie se acercó y le disparó en repetidas ocasiones, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos. Posterior a eso huyó en una motocicleta conducida por un cómplice.

Bolaños era conocido en la comunidad por desempeñarse como vigilante comunitario y realizar reparaciones de energía para los vecinos.

Precisamente saber de electricidad le habría costado la vida a Bolaños Jiménez, pues, según información recopilada por las autoridades, una de las pistas que se sigue por el crimen está ligada a una amenaza que habría recibido días atrás luego de denunciar un fraude de fluido eléctrico en la casa de un vecino.

En ese sentido, de acuerdo con lo conocido por este medio, las autoridades recaban información y buscan material probatorio que le dé autenticidad a la versión reportada.

Entretanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que la víctima tenía dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal, Oral y Acusatorio, SPOA, por los delitos de hurto (2023), y por amenazas (2020).