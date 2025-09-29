Lo que parecía ser un comienzo tranquilo del día, yendo a comprar comida para el desayuno, se tornó en la peor pesadilla de Ricardo Morales, al ser asesinado con arma cortopunzante por Valentín René Vivas, expareja de su novia y quien lo acompañaba al momento del altercado. Los hechos se presentaron en Córdoba, Argentina, el domingo 3 de agosto del 2025.

Los vecinos del barrio Villa 9 de Julio, en la capital de la provincia de Córdoba, siguen consternados tras el asesinato del albañil de 58 años.

Cortesía redes sociales.

Según informe de las autoridades, Vivas de 71 años al percatarse de la presencia de la pareja en la esquina de la calle Coquena, habría girado en “U” en su motocicleta y al descender del vehículo y sin mediar palabra atacó a Morales reiteradas veces con un cuchillo, ocasionándole siete heridas letales en el pecho y los brazos.

Habría un antecedente en la conducta de Vivas, al su expareja confirmar haber recibido amenazas cuando hace 6 meses inició la relación con Morales. La mujer no denunció por miedo a represalias, las cuales finalmente fueron cumplidas por el agresor: "Vos me enterraste al salir con otra persona. Cuando te toque pagar, vas a llorar lágrimas de sangre”,le había advertido el agresor en un audio, según reveló la abogada querellante, Gisela Piedi.

Tras cometer el crimen Morales emprendió la huida y se mantuvo prófugo hasta ser detenido el 12 de agosto del 2025 en la ciudad de Morteros, gracias a seguimiento de la Policía a través de peajes y cámaras de seguridad.

El 12 de septiembre Vivas fue presentado ante la fiscalía de Violencia de Género del 4º turno y admitió ser el autor del homicidio, aceptando un juicio abreviado. La defensa del acusado abogó por el arresto domiciliario alegando la avanzada edad y problemas de salud, la cual fue denegada por la fiscalía. Esta última solicitó la pena de prisión perpetua.

Actualmente Valentín René Vivas permanece en la cárcel de Bouwer con prisión preventiva.

