Lo que para muchos se convierte en un plan cotidiano, el salir a comer sushi, para una joven identificada como Yuli Vargas terminó en una pesadilla de pies a cabeza. La joven relató que tras deleitarse con los últimos bocados del platillo japonés, comenzó a sentirse mal y lo que aparentaba ser una intoxicación pasajera pronto se convirtió en un doble diagnóstico: salmonella y fiebre tifoidea.

Lea también: ‘Influencer’ detalló cómo murió su hermana tras un exorcismo: “Tenía la mitad del cerebro quemado”

El cuadro muy lejos de mejorar se complicó con el pasar de los días, dando su cuerpo señales alarmantes como lo fueron la pancreatitis, una cirugía de vesícula considerada de alto riesgo, parálisis facial y la cereza del pastel, lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad autoinmune que ataca los propios tejidos del organismo, sería el dictamen inesperado que cambiaría su vida.

@yulivargasc_ No sé por dónde empezar pero nunca sabemos qué tanto una infección bacteriana puede afectar nuestra salud. En mi caso afectó muchísimo mi salud 👉🏻 terminé con pangastritis, colitis, pancreatitis, colecistitis,una operación de vesícula teniendo las enzimas pancreaticas muy elevadas (lo que convierte a la operación de alto riesgo) no me querían operar y me tocó aceptar que quizás no saldría viva de la operación. También tuve dos intervenciones (endoscopia y colonoscopia en una misma semana). El dolor que sentí durante toda mi hospitalización y miedo es algo que no sé cómo explicar! 🤕 no podía ni tragar mi propia saliva y respirar me costaba muchísimo! 😔 terminé con un diagnóstico de Lupus eritematoso sistémico con afectación en el sistema nervioso y páncreas. Llorando le pedí a Dios que haga su voluntad, que yo la aceptaba- y aquí estoy contándote mi historia y afrontando esta nueva etapa🤍🙏🏼 #enfermedad #salmonella #tifoidea #sushi #lupus ♬ The Big Moment - Yummy Sounds

“Era un dolor constante, como si mi cuerpo se hubiera rendido”, contó en su testimonio, tras permanecer 23 días hospitalizada para lidiar con las múltiples afecciones, algunos de esos días se mantuvo en cuidados intensivos. Durante más de 12 días necesitó alimentación asistida, debido a que no podía tragar alimentos y ni siquiera ingerir un sorbo de agua.

Los alimentos marinos crudos y el riesgo de infecciones

El caso ha despertado debate en redes sociales tras lo inofensivo detrás de la ingesta de los productos curdos marinos. Especialistas resaltan que las infecciones por Salmonella pueden derivar desde un malestar gastrointestinal a cuadros severos que exigen hospitalización. La fiebre tifoidea, causada por Salmonella Typhi, es una infección sistémica grave que requiere tratamiento antibiótico.

En paralelo, el lupus es una enfermedad crónica y compleja y muchas veces silenciosa. La medicina reconoce que ciertas infecciones pueden desencadenar o acelerar su aparición en personas predispuestas , aunque esto no significa que toda infección termine en una condición autoinmune, como en el caso de Yuli.

Lea también: Prográmese con los días festivos de octubre: ¿qué se celebra en cada fecha?

El sushi, un plato llamativo al ojo pero como cualquier producto elaborado con pescado crudo, exige estrictos protocolos de higiene y conservación tales como una cadena de frío adecuada, el uso de pescado previamente congelado y una manipulación cuidadosa. De esta manera se emplean medidas que reducen riesgos de infecciones bacterianas.

De hecho, organismos como la FDA y los CDC han documentado brotes asociados a pescado crudo y reiteran recomendaciones para restaurantes y consumidores, que como Yuli solo desean satisfacer un antojo. La joven documenta en redes sociales su proceso de recuperación y al lidiar con este nuevo reto de salud con el lupus.

Lea también: ‘Los Simpson’ tendrán una nueva película que estrenará en 2027