Con sentidos mensajes en su última publicación de Instagram, es despedida por sus seguidores la influencer Paola Caldera. La joven madre de 30 años, originaria de Venezuela batallaba contra un cáncer agresivo en la sangre y que habría deteriorado su salud en los últimos meses: la leucemia linfoide.

De Paola, reconocida por compartir rutinas de cuidado, viajes y de su vida familiar, y quien era llamada cariñosamente “Rapunzel”, se recuerda por su característica cabellera larga y negra, muy a pesar del cambio drástico con el pasar de la enfermedad.

“La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones. Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Paola Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros. Te amamos, reina”, son algunos de los comentarios.

La vida de Caldera, quien era odontóloga de profesión, cambió de un día para otro cuando en 2024 fue diagnosticada con leucemia linfoide, un cáncer de crecimiento rápido de un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos.

“Después de pasar varios días con un dolor de cabeza que iba y venía (pensando que era por mi periodo), muy insoportable, fui al médico y me diagnosticó leucemia (…) En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro. No sabía qué iba a pasar, entonces te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida, de lo duro que puede ser que nos cambie de sopetón”, contó en sus redes.

Es recomendable el tratamiento inmediato para contrarrestar el avance de la enfermedad, es por ello que desde el primer momento la influencer tomó medidas, “inmediatamente comenzamos este desafiante viaje para vencer el cáncer”, explicó en GoFundMe, una de las plataformas más fiables para recaudar fondos en internet y que fue utilizada para recolectar dinero para sus gastos médicos.

Durante su proceso fue fundamental el acompañamiento de sus seres queridos, “con toda la fe puesta en Dios y convencidos de que mi historia será un testimonio de su gran amor hacia nosotros, y de que para Él no hay nada imposible”.

Sin duda alguna su legado de resiliencia y superación será transmitido por su comunidad digital. La influencer deja dos hijos menores de edad, de 3 y 8 años, los cuales residían con ella en el estado de California, Estados Unidos, al momento de su fallecimiento.

