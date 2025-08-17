El pasado viernes 15 de agosto de 2025, la creadora de contenido colombiana Tatiana Martínez fue arrestada en Los Ángeles, California por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este hecho quedó registrado en plena transmisión en vivo y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Martínez, conocida en TikTok por sus más de 30.000 seguidores, había ganado notoriedad por difundir información sobre operativos migratorios y denunciar presuntos abusos del ICE.

Testigos que estaban en ese momento narraron que varios oficiales la sacaron de su vehículo, un Tesla, a pesar de que ella aseguraba no tener intención de resistirse.

En el video se ve cómo fue inmovilizada contra el suelo hasta desmayarse, lo que obligó a trasladarla en ambulancia a un centro médico.

X @KimKatieUSA Una creadora de contenido colombiana fue arrestada por ICE

Asimismo, este hecho ha sido rechazado por los cibernautas porque no pueden denunciar estas situaciones con los inmigrantes.

También se conoció que su vehículo fue retirado del lugar por una grúa y, hasta ahora, no se ha confirmado en qué centro de reclusión se encuentra la joven, si está bien o si enfrentará un proceso de deportación.