La televisión colombiana está de luto por la muerte de la presentadora caleña Alejandra Gómez, ocurrida a sus 44 años. Reconocida por su carisma y profesionalismo, la comunicadora dejó una marca importante en medios nacionales y regionales.

Durante su carrera, Gómez trabajó en espacios como Mañana Express, del Canal RCN, Noticiero de Red+ Noticias, City TV y Telepacífico, ganándose el aprecio del público gracias a su cercanía y talento frente a las cámaras. Su labor la convirtió en uno de los rostros más recordados del suroccidente del país.

Familiares confirmaron su fallecimiento, aunque no han revelado las causas. Se sabe que la presentadora no padecía problemas de salud, lo que ha generado sorpresa y tristeza entre sus allegados y colegas, quienes la han recordado con mensajes de cariño en redes sociales.

Al parecer, su muerte habría sido repentina y el día de su cumpleaños (el pasado 10 de agosto), más no se conocen mayores detalles.

En medio del homenaje a la periodista destacaron que siempre tenía una “sonrisa, energía y buena disposición”, características que quedarán para siempre en sus corazones.

“Me siento muy triste por tu partida amiga. Que Dios te tenga en su santísima gloria. Fortaleza para tu familia”, “Hermosa mía, siento mi corazón destrozado, te fuiste mi hermanita del alma. Quedaron tantos sueños por cumplir, me siento honrada de haber hecho parte de tu vida”, fueron algunos de los comentarios.