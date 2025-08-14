La noticia fue compartida en la cuenta de X por los blanquinegros, como se le conoce popularmente al club español, celebrando la alianza con el artista colombiano. El club creado en Cuenca en el año 1946 cuenta con una larga trayectoria en categorías como la Tercera División y la Segunda División B —actual Segunda Federación—, e incluso ha disputado encuentros en la Copa del Rey.

La motivación de este “fichaje” es de razón cultural y de compromiso social, la alianza pretende proyectar el nombre de Cuenca y su provincia a mercados internacionales clave como Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y el resto de Europa.

Encontrar en la unión de la música y el deporte una oportunidad superación personal y motores de inspiración para la juventud según manifestó el club en su comunicado: “Este proyecto nace con la certeza de que la pasión no entiende de límites. Un gol y una canción pueden emocionar de la misma manera.Un niño en Cuenca y otro en Medellín pueden compartir el mismo sueño. Y que, juntos, podemos hacerlo realidad"

España, Dinamarca, Colombia y Ecuador son algunos de los países que serán beneficiados con oportunidades deportivas, patrocinados por Blessd y su escuela deportiva Dímelo Jara, en colaboración con Antonio Valencia, exjugador del Manchester United.

En 2024 el antioqueño adquirió oficialmente los derechos del club Vendsyssel FF de Dinamarca, compra realizada en colaboración de la compañía musical Dímelo Jara.