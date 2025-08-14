En medio del ambiente de tensión que se vive en Playa Baja, María C. les confesó a sus compañeros que se irá del Desafío Siglo XXI tras conocer el concepto que tienen de ella en la casa Omega.

La decisión de la abogada y reina internacional del Joropo se dio luego de que su equipo saliera derrotado en el reciente Desafío de Sentencia y Servicios, en el Box Amarillo.

Los integrantes de Omega se reunieron en Playa Baja para debatir sobre de su rendimiento en el terreno de juego, y señalaron a la joven llanera como una ‘ficha débil’, por lo que la participante de 26 años decidió abandonar la competencia.

Además, presenció la pelea de Sathya y Katiuska, lo que hizo reafirmar su postura. “Y siempre perdemos, ¿por qué? Porque no le metes, no sé si es por miedo, si es por capacidad (…) Desde el primer día que empezó Omega no le metes. Nosotros vinimos aquí a ganar, esto es un juego”, le dijo la excapitana de ‘los rosados’.

Luego de esto, María C. dijo entre lágrimas: “Yo ya tomé una decisión y ya la escalé y yo me voy a ir (…) Se los quiero comunicar pues para que ustedes sepan cómo actuar. Yo vine a vivir una experiencia, a lo mejor no como ustedes (…) No quiero sentir que los retraso para ganar o para cumplir los sueños”, explicó.

A pesar que Sathya intentó persuadirla para que cambiara de opinión, la atleta llanera confirmó lo dicho sobre su paso por ‘La ciudad de las cajas’.

