Como uno de los actos latinos más esperados del lineup de este año, Morat hizo su debut en Coachella con un show que dejó claro por qué hoy son una de las propuestas más importantes del pop latino a nivel global.

Lea Super Mario se mantiene líder de taquilla y alcanza los 628 millones de recaudación

Desde el escenario Gobi, la banda colombiana presentó un show en vivo definido por su solidez musical, su conexión con el público y una respuesta que trascendió el idioma.

Desde los primeros momentos, la conexión fue inmediata. “Cómo Te Atreves” encontró al público coreando cada palabra junto a la banda, marcando el tono que se mantuvo durante todo el set.

Esa energía se mantuvo con “Amor Con Hielo”, que elevó aún más la intensidad, mientras que “Faltas Tú” abrió paso a un momento más celebratorio, donde el show se sintió menos como una presentación y más como un punto de encuentro.

Aquí Así fue la presentación de Karol G en Coachella: pirotecnia y coreografías de alto nivel que resaltaron la comunidad latina

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con “No Se Va”, que se fue construyendo poco a poco sobre el escenario. Villamil inició con las cuerdas, Martín sumó la batería, Simón llevó la línea de bajo, hasta que Isaza dio paso al primer verso. Para ese punto, el público ya estaba completamente entregado, apropiándose de gran parte de la canción y convirtiéndola en uno de los momentos más envolventes de la presentación.

Amanda Imm/Cortesía

A mitad del show, la banda volvió al inicio de su historia. “Mi Nuevo Vicio”, el primer tema que lanzaron en 2015 como Morat, marcó la llegada de la estrella del pop mexicano Paulina Rubio, quien se unió en el escenario para darle un cierre circular a ese momento. La reacción fue inmediata, con la audiencia encendida, convirtiéndolo en uno de los puntos más destacados de la noche.

A partir de ahí, la noche se movió entre favoritos de sus fans y cortes más profundos, manteniendo a la audiencia completamente conectada de principio a fin. Morat puso el foco en las canciones y en su dinámica como banda, llevando al escenario del festival la misma energía de gran formato que caracteriza sus shows en vivo.

Además Al son de gaita y flauta despiden al “rey de la cumbia”, Pedro ‘Ramayá’ Beltrán

El debut de Morat en Coachella llega en medio de su exitoso YEM World Tour, que recientemente anunció fechas en México, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. ¡Morat regresará a Coachella el próximo sábado 18 de abril para el segundo fin de semana!