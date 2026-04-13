A sus 66 años, Ana Torroja asegura que ya no vive bajo la sombra de Mecano. “soy diferente, aunque también soy Mecano”, afirmó recientemente, dejando claro que, aunque su historia está ligada a la icónica banda, ha construido una identidad artística propia.

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Durante 30 años como solista, la cantante ha demostrado que su propuesta va más allá del grupo que la catapultó a la fama. Sin embargo, reconoce con humor que el legado sigue presente: “si no les canto las canciones no les gusta, pero es que nunca he dejado de cantar las canciones de Mecano, siempre vienen conmigo en la maleta”, expresó en una entrevista con el medio El Colombiano.

Asimismo, la artista española acaba de presentar su más reciente producción, ‘Se ha acabado el show’, un álbum especial porque es el primero en el que todas las composiciones llevan su sello. Este lanzamiento viene acompañado de una gira internacional que incluirá una parada en Colombia: el viernes 5 de junio se presentará en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Sobre una posible visita a Medellín, fue clara: “Todavía no tenemos fecha, pero tendremos, quiero ir a Medellín”.

Además, su conexión con el público colombiano sigue siendo muy cercana. La artista destaca el cariño que recibe cada vez que visita el país, “desde el momento en que lo pisas, te sientes en casa, siempre me reciben con mucho cariño. El público colombiano es muy amoroso, muy ‘apapachador’, canta muy bonito y los conciertos son siempre inolvidables”.

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En cuanto al origen de su nuevo disco, la historia se remonta a los años 80, cuando escribió en un papel su deseo de crear un álbum con composiciones propias. Décadas después, cuando llegó a pensar que tal vez ese sueño no se cumpliría, la vida le dio un giro inesperado.

“Curiosamente ese deseo, de hace casi 40 años, yo no era consciente de que lo tenía. Lo que ocurrió es que cuando empecé a buscar canciones no encontré nada que me representara de todas las que escuché. Excepto una, que tampoco me representaba al 100 %, pero sí que había algo”.

Finalmente, a partir de ese momento, decidió involucrarse más en el proceso creativo y trabajar de la mano con otros artistas. “Y a raíz de eso me di cuenta de que ese iba a ser el camino”. En el proyecto participaron figuras como Claudia Brant, así como talentos jóvenes como Esteman y Ximena Sariñana, además de otros músicos de corte independiente. La mezcla de experiencias y estilos le permitió explorar nuevas ideas: “muy indies en general y necesitaba aire fresco y otras fórmulas”, y añadió que “ha salido un buen disco”.

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