Ese momento llega para todos: la luz del sol entra por la ventana y revela la realidad de su smart TV. Huellas dactilares, polvo acumulado y quizá alguna mancha misteriosa interrumpen la experiencia de cine en casa. Sin embargo, antes de que corra por el primer trapo que encuentre en la cocina, haga un alto.

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Las pantallas modernas (OLED, QLED o LED) son asombrosamente delicadas y un error de limpieza puede salirle más caro que la suscripción de streaming de todo un año.

Aquí tiene el manual definitivo para que tu televisor brille como el primer día, cuidando su vida útil y, sobre todo, su bolsillo.

1. El ritual de preparación

Limpiar un televisor encendido es el primer error técnico. No es solo por seguridad eléctrica, sino por visibilidad y cuidado del panel.

Apague y desconecte: el televisor debe estar completamente apagado. Esto permite que los píxeles se “relajen” y evita cortocircuitos por estática.

el televisor debe estar completamente apagado. Esto permite que los píxeles se “relajen” y evita cortocircuitos por estática. Deje que se enfríe: el calor puede hacer que cualquier líquido se evapore demasiado rápido, dejando vetas o manchas permanentes. Además, una pantalla fría es menos susceptible a sufrir daños en sus capas protectoras.

el calor puede hacer que cualquier líquido se evapore demasiado rápido, dejando vetas o manchas permanentes. Además, una pantalla fría es menos susceptible a sufrir daños en sus capas protectoras. La luz es su aliada: Limpie con una buena fuente de luz natural o una lámpara cerca para detectar hasta la mota de polvo más pequeña.

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2. El kit de herramientas

Si está pensando en usar una toalla de papel o una camiseta vieja, piénselo dos veces. Estos materiales, aunque parezcan suaves, tienen fibras abrasivas que pueden causar microrayones imperceptibles al principio, pero que opacan la pantalla con el tiempo.

Paño de microfibra: son suaves, no sueltan pelusa y están diseñados para atrapar el polvo en lugar de simplemente moverlo de un lado a otro.

son suaves, no sueltan pelusa y están diseñados para atrapar el polvo en lugar de simplemente moverlo de un lado a otro. Aire comprimido (opcional): ideal para las esquinas del marco o los puertos traseros donde el paño no llega.

ideal para las esquinas del marco o los puertos traseros donde el paño no llega. Agua destilada: si la limpieza en seco no basta, el agua destilada es su mejor opción porque no contiene los minerales del agua del grifo que pueden dejar residuos blancos.

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3. La técnica de “manos de seda”

La clave aquí no es la fuerza, sino la paciencia. Las pantallas de hoy no son de vidrio sólido; son capas de polímeros y filtros químicos muy sensibles.

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Limpieza en seco primero: pase el paño de microfibra suavemente por toda la superficie. A veces, esto es suficiente para quitar el 90 % del polvo.

pase el paño de microfibra suavemente por toda la superficie. A veces, esto es suficiente para quitar el 90 % del polvo. Nunca rocíe la pantalla: si necesita humedad, humedezca el paño , no el televisor. El líquido puede escurrirse por el borde inferior y alcanzar los circuitos internos, provocando una falla total del panel.

si necesita humedad, , no el televisor. El líquido puede escurrirse por el borde inferior y alcanzar los circuitos internos, provocando una falla total del panel. Movimientos circulares y suaves: realice movimientos circulares o líneas horizontales constantes sin ejercer presión. Si una mancha se resiste, repase la zona varias veces con suavidad en lugar de apretar.

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4. ¡Ojo! Lo que nunca debe usar

Existen productos que son “veneno” para las capas antirreflejantes de los smart TV. Si ve alguno de estos ingredientes en una etiqueta, mantenga el envase lejos de su salón:

Alcohol isopropílico o etanol: pueden degradar los revestimientos de la pantalla.

pueden degradar los revestimientos de la pantalla. Limpiacristales tradicionales: contienen amoníaco, el cual es devastador para los paneles modernos.

contienen amoníaco, el cual es devastador para los paneles modernos. Acetona o diluyentes: pueden derretir el acabado plástico de la pantalla.

pueden derretir el acabado plástico de la pantalla. Jabones lavavajillas: dejan residuos grasos que son una pesadilla de quitar.

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5. Un toque final: el marco y el control remoto

No olvide que el smart TV no es solo la pantalla. El marco y la base suelen ser de plástico brillante (“Piano Black”) que se raya con solo mirarlo; trátelos con el mismo cuidado que el panel.

Para el control remoto, que es el mayor nido de bacterias de la casa, sí puedes usar un poco de alcohol isopropílico en un paño (no en exceso) para desinfectar las teclas, ya que aquí no hay filtros ópticos que proteger.

Siguiendo estos pasos, no solo garantiza una imagen nítida para su próxima película, sino que asegura que la tecnología de su televisor rinda al máximo durante muchos años más.