La actriz venezolana Roxana Díaz revivió uno de los capítulos más duros de su vida durante una conversación con la presentadora Viviana Gibelli.

En la entrevista habló sobre la filtración del video íntimo que protagonizó junto a su entonces pareja, el actor Jorge Reyes, a inicios de los 2000.

“Todo tuvo un principio, y la persona que lo hizo no pensó en la magnitud de lo que estaba haciendo”, expresó la intérprete de telenovelas como Mis 3 hermanas, Juana la virgen y Aunque me cueste la vida.

Según Díaz, el material fue sustraído de la casa de Reyes y entregado de manera anónima a canales de televisión en un sobre. “Yo ya no estaba con Jorge. En cada canal agarraron ese video y lo multiplicaron”, recordó, explicando que no se trató de una venta, sino de una acción deliberada para difundirlo.

Asimismo, la actriz señaló que lo más doloroso no fue el escándalo mediático, sino el impacto emocional en su entorno más cercano.“ Lo difícil fue con mi familia, con la gente que amo, sobre todo por mi papá, que en ese momento todavía vivía. Sin ellos, no sé qué hubiese pasado. Mis psiquiatras fueron mis familiares”, contó.

Y es que han pasado 25 años desde que la cinta, que comenzó a circular en formato VHS y luego en CDs pirateados en las calles venezolanas, se convirtió en uno de los episodios más comentados del espectáculo nacional.

“Fue por maldad. Las personas también multiplicaron, y después se sumaron otras, y así se dio, fue una seguidilla de nunca acabar. La persona (que sustrajo el video) no lo vendió, lo repartió, los demás hicieron su agosto”, finalizó.