Una de las leyendas del thrash metal, Megadeth, ha confirmado que su carrera llegará a su fin en 2026, año en el que lanzará su último disco de estudio y hará una gira mundial de despedida.

La noticia fue revelada por su líder, Dave Mustaine, a través de un mensaje dirigido tanto a sus seguidores como a la comunidad “Cyber Army” del grupo.

En el anuncio, Mustaine afirmó que la decisión responde al deseo de concluir la carrera de la banda en un momento de “plenitud”.

“Muchos músicos llegan al final de su carrera, ya sea por accidente o por decisión propia. La mayoría no logra despedirse en sus propios términos y en la cima, y ahí es donde estoy en mi vida ahora”, escribió.

La agrupación, fundada en 1983 tras la salida de Mustaine de Metallica, debutó en 1985 y alcanzó gran notoriedad con su álbum Peace Sells… but Who’s Buying?.

Con 16 álbumes de estudio, cinco de ellos multiplatino en EE. UU., Megadeth ha superado cambios constantes en su alineación, problemas de salud como la batalla contra el cáncer de Mustaine y controversias como la salida del bajista fundador Dave “Junior” Ellefson en 2021.

Asimismo, este último álbum, cuyo título aún no se ha revelado, ya cuenta con portada oficial y promete ser el cierre épico de la banda.

“Comenzamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos la guitarra y la manera de tocarla, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influenciado al mundo. Los amo por eso. Gracias por todo”, indicó.