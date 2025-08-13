La cantante cubano-mexicana Camila Cabello encendió las redes sociales tras compartir en TikTok un video interpretando ‘Si te vas’, uno de los temas más recordados de Shakira.

Este tema está incluido en su álbum ¿Dónde están los ladrones? que salió en 1998. El clip lo grabó desde una habitación de hotel en Taiwán.

Puso un mensaje junto con el video: “Cantando shak de mi hotel room en taiwan”. Esto emocionó a los seguidores que lo tomaron como un claro gesto de gusto por la música de la barranquillera.

Y es que no es aleatorio pues Shakira acaba de terminar en agosto de 2025 la gira latina más grande del año con Las mujeres ya no lloran World Tour.

Tuvo 22 presentaciones con entradas agotadas en Norteamérica, según Sony Music Latin. Durante el tour, la colombiana recibió muestras de admiración de colegas como Chris Martin, Sofía Carson, Alejandro Sanz, Wyclef Jean, Rauw Alejandro y Ozuna.

TikTok Shakira le contestó a Camila Cabello

Asimismo, los seguidores de ambas artistas celebraron que Cabello no cambiara la esencia del tema, y mantuviera el estilo de la versión original.

Por su parte, Shakira le contestó: “Camila linda, Me encanta como le queda “si te vas” a tu voz". y Cabello le respondió: “Te quiero Reina”.

¿Quién es Camila Cabello?

Camila Cabello, exintegrante de Fifth Harmony y reconocida por su orgullo por las raíces latinas, ya ha lanzado canciones en español, como Ambulancia junto al colombiano Camilo Echeverry.

Su video generó miles de comentarios, entre ellos pedidos para que grabe un álbum completo en español y para que visite Colombia con su propio concierto.