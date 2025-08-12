Fredy Calvache, periodista y excorresponsal de Noticias Caracol en el Cauca, enfrenta desde hace más de un año un cáncer de estómago.

El comunicador social se trasladó a Suiza para recibir tratamiento, pero recientemente anunció que los médicos ya no ven opciones de cura.

Asimismo, mediante sus redes sociales, Calvache ha pedido oraciones para que ocurra un milagro, generando una ola de mensajes de apoyo y admiración por su fortaleza.

Por eso, el periodista Diego Guauque, quien también superó un cáncer, compartió un video en el que explica que la enfermedad de su colega avanza de forma agresiva.

“Fredy Calvache, excorresponsal de Noticias Caracol, lo entrevisté hace unos meses por Instagram, por esta cuenta, para contarles la difícil situación de su cáncer de estómago, él está viviendo en Suiza”, dijo Guauque.

Fredy Calvache desea fallecer en su tierra Popayán

Reveló además que Calvache desea regresar a Colombia para pasar sus últimos días con su familia, por lo que solicitan ayuda para un vuelo humanitario desde Suiza hasta Popayán.

“Sus noticias no son positivas porque su cáncer ha venido avanzando de una forma bastante agresiva. Fredy, con quien he hablado bastante en los últimos días me dijo que quiere fallecer en su tierra y que por ello necesita de la ayuda de un vuelo humanitario para tratar de trasladarlo desde Suiza hasta Popayán”, contó.

Los dos periodistas realizarán una transmisión en vivo por Instagram para hablar de la situación y que pueda lograrse la petición de Calvache.