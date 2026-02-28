El periodista Diego Guauque contó que fue víctima directa de un robo mientras compartía una reunión laboral en un restaurante del sector de Usaquén, en el norte de la ciudad.

Mindefensa anuncia aumento de pie de fuerza y recompensas por jefes del EGC, ELN y disidencias en el sur de Bolívar

¿Cómo se transmite el sarampión y cuáles son sus síntomas?: en Colombia fueron confirmados tres casos

“Libertad, transparencia y seguridad en elecciones, objetivo de la Paz Electoral”

El comunicador social explicó en sus redes sociales que el episodio ocurrió en horas de la tarde del viernes cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y se dirigió directamente hacia la mesa donde se encontraba el comunicador junto a dos acompañantes.

“Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día”, dijo Guauque. A diferencia de otros robos en restaurantes donde se despoja a varias personas de sus pertenencias, en esta ocasión el interés del delincuente estuvo concentrado en un reloj de alto valor que llevaba uno de los presentes.

Siguió diciendo que en cuestión de segundos, el sujeto intimidó al grupo, tomó el reloj y abandonó el lugar. Afuera lo esperaba otro individuo en motocicleta, lo que facilitó la huida inmediata. Tenía “pistola grande, plateada y brillante”.

Lo que le llamó la atención es que no se llevó ni celulares ni nada, pues el celular de él estaba en la mesa, pero solo venía por el reloj de alta gama.

Instagram diego_reportero Diego Guauque fue robado en Usaquén

El caso ha generado inquietud por tratarse de un sector reconocido por su actividad comercial y gastronómica. La rapidez del procedimiento y la aparente claridad del objetivo han llevado a que se hable de posibles seguimientos previos en este tipo de delitos selectivos.

Asimismo, el periodista expresó su preocupación por la situación de inseguridad en la ciudad y la vulnerabilidad de los ciudadanos en espacios públicos.

Mintransporte reporta más de 30 afectaciones viales por lluvias en el país: 11 cierres totales y 21 pasos restringidos

“Hoy no estoy contando una historia ajena, hoy fui testigo directo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad. ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendremos que vivir con miedo en los taxis, en las calles, en los restaurantes?“, reflexionó.