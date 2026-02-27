El Ministerio de Transporte reportó este viernes en un comunicado que la temporada de lluvias continúa generando graves afectaciones en la infraestructura vial del país: hay 11 cierres totales y 21 cierres parciales con paso a un carril en al menos nueve departamentos, como consecuencia de deslizamientos, pérdida de banca, desbordamientos y colapso estructural de puentes.

“Las emergencias más críticas se concentran en Antioquia, Córdoba, Magdalena y Nariño, donde varias estructuras presentan daños de consideración que obligaron a la suspensión total del tránsito vehicular”, se lee.

Entre los eventos de mayor afectación se destacan en Antioquia el cierre total en la vía Santuario – Caño Alegre por deslizamiento de gran magnitud.

En la región de Urabá en la vía Necoclí – Arboletes hay cierre total por desbordamiento del río Mulatos que afectó la estructura del puente. Y en la vía Arboletes – San Juan de Urabá hay cierre total por daño estructural en una cabecera de puente.

Policía de Tránsito Parte de los cierres viales en el país por emergencias tras lluvias.

En Córdoba el Puente Jalisco (Los Córdobas) presenta fractura estructural que obligó al cierre total de la vía Puerto Rey – Montería. Y en la vía Tuchín – Momil (Lorica) está el colapso de puente sobre el arroyo Ejem.

En Magdalena se dio el colapso del puente Mendihuaca en la vía Santa Marta – Palomino, tras la creciente súbita del río.

Al respecto, el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, hizo un llamado a los conductores “para que no intenten cruzar puentes o sectores afectados por crecientes súbitas. Es fundamental respetar las señales y las indicaciones de nuestros uniformados. La prevención es la principal herramienta para evitar tragedias en carretera”.