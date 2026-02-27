Colombia cree en el voto, pero desconfía del sistema, revela la encuesta “Cuidar la democracia”, liderado por 11 universidades del país e Invamer, que además indica que la desinformación es hoy la principal amenaza para la democracia en Colombia, aunque también persiste la insatisfacción por aspectos como la corrupción y la desigualdad.

“Cuidar la democracia”, iniciativa liderada por las universidades Los Andes, Eafit, Icesi, Javeriana, Rosario, La Sabana, Uninorte, Uniminuto, CESA, UTB y UNAB, con aliados del sector empresarial y social como SURA, Comfama y VélezReyes+, le toma la temperatura electoral al país.

La principal conclusión del estudio es que más del 60% de los colombianos considera que la democracia se está debilitando, además el apoyo al sistema no es incondicional, sino altamente volátil, ya que cerca del 70% de los ciudadanos admite que su satisfacción democrática cambia según los hechos y noticias recientes.

Así mismo, se lee, “el 60% de los ciudadanos identifica la ‘información falsa o engañosa’ como la amenaza más seria para el sistema, ubicándola por encima de la desigualdad socioeconómica o la falta de transparencia electoral”.

“Aunque los ciudadanos se informan principalmente a través de medios tradicionales (43%) y redes sociales (34%), existe un profundo escepticismo hacia los primeros. El 32% de la población acusa a los medios tradicionales de hacer eco de noticias falsas, y el 31% cree que operan para favorecer intereses políticos o económicos particulares. El castigo a la prensa es evidente: solo un 17% siente que estos canales ofrecen acceso a una verdadera diversidad de opiniones”, concluye el reporte.

También indica el documento que la satisfacción de los colombianos con su democracia también se ve socavada por problemas estructurales y coyunturales. El Top 5 de atributos que más influencian negativamente la satisfacción son la corrupción (42%), la desigualdad (39%), los enfrentamientos políticos (34%), la pobreza (33%) y las protestas o marchas (31%).

“El optimismo democrático sobrevive: un 92% de los colombianos confía en que votar genera cambios reales, mientras un 72% tiene la firme intención de acudir a las urnas. Sin embargo, este entusiasmo ciudadano choca con una grave crisis de confianza institucional, pues el 56% considera que la falta de transparencia electoral es una amenaza ‘muy seria’”, añade la información.

En el estudio, el 73% afirma que la democracia funciona mejor en una sociedad con mayor cobertura y calidad educativa, y en esta misma línea el 56% señala que tener “más y mejores oportunidades de educación y trabajo” es el factor que más influiría de manera positiva en su nivel de satisfacción con el país.

“El 62% está de acuerdo con que se consulte a universidades y centros de pensamiento para diseñar soluciones. Además, cuando se pregunta por los espacios donde más se habla de democracia, la universidad aparece en primer lugar (40%), por encima del hogar (36%) y de los medios (28%). Este resultado sugiere que el campus no solo es un actor técnico, sino un escenario central de socialización democrática, convivencia y deliberación informada”, expone.

El estudio recurrió a 1.700 personas en 81 municipios, con cubrimiento urbano y rural, con un margen de error de ±2,76% y un nivel de confianza del 95%.