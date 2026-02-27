Un hostigamiento a la estación de la Policía Nacional, en el municipio de Río de Oro, Cesar, no solo causó conmoción y reacción entre los uniformados y la comunidad cercana, sino que también dejó muerto al subintendente, Jorge Luis Taborda Chamorro, de 36 años, quien inicialmente resultó gravemente herido y falleció en el hospital de esta misma población.

Tras estos hechos registrados la mañana de este viernes 27 de febrero, la Policía Nacional con el apoyo de tropas de la Quinta Brigada Blindada del Ejército Nacional, mantienen operativos en la zona para establecer la responsabilidad de los hechos y garantizar el control del orden público.

Hasta el momento no se sabe qué estructura criminal fue la responsable del ataque, no obstante, las autoridades han señalado que en la zona opera el ELN, Clan del Golfo y otras estructuras al margen de la ley.

Por su parte, la Gobernación del Cesar, a través de su cuenta en X, manifestó que lamentan el asesinato del subintendente Jorge Luis Taborda, quien era oriundo del municipio de Bosconia, estaba casado y era padre de un niño de 3 años.

“Su muerte se produjo luego de un ataque armado esta mañana a la estación policial de Río de Oro, en el sur de nuestro departamento, hecho que la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila, rechaza y repudia. Nuestra solidaridad como Gobierno del Cesar con la familia del uniformado Taborda y la @PoliciaDeCesar, al tiempo que exigimos a los alzados en armas el respeto por la vida y la paz en el territorio”, escribió.

Suspensión de capacitación a jurados de votación

Ante estos hechos que han alterado el orden público en el municipio, la Registraduría Nacional dio a conocer que fue necesario suspender las jornadas de capacitación a los jurados de votación que prestarán su servicio durante las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales.

Asimismo, la Alcaldía Municipal de Río de Oro ordenó a la comunidad suspender cualquier actividad y resguardarse en sus hogares. Además, el Comando de Policía de este municipio está ubicado muy cerca del recinto donde se adelantan las jornadas de capacitación a los jurados de votación.

“Debido a esta situación de orden público, las autoridades evalúan la citación a una reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento Electoral Municipal, con el propósito de tomar decisiones que garanticen el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 8 de marzo”, indicó la Registraduría.

Enfatizó que, hasta que no estén dadas todas las garantías de seguridad, no podrán asegurar el desarrollo de las jornadas de capacitación a los jurados de votación.