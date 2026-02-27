A las 11:00 de la noche del jueves 25 de febrero, Andrés Fernando Vásquez Mejía, candidato al Senado de la República, se reencontró con sus familiares, en el municipio de Pelaya, Cesar, de donde había sido raptado la mañana del pasado miércoles.

El aspirante político ha dicho que, el día de los hechos salió de la casa de su padre en el barrio Las Delicias, en Pelaya, y se disponía a subirse en su carro para desplazarse a Aguachica, para cumplir un compromiso en una emisora radial. Sin embargo, en ese momento fue abordado por un sujeto que lo amenazó y obligó a subirse en una motocicleta. Le vendaron los ojos y el recorrido no fue muy largó por lo que intuyó que nunca lo sacaron del municipio.

“Ellos manifestaron que era un tema de prevención que no me iban a matar, fueron claros desde el inicio cuando me pidieron que me subiera a la moto. Creo que todo esto sucedió por una denuncia que yo he venido haciendo ante los anuncios y los atropellos de una empresa determinada. No dijeron sí pertenecían a algún grupo al margen de la ley, solo me dijeron que me estaban reteniendo era porque definitivamente yo estaba haciendo unas denuncias y acusaciones y querían que ese tema llegara hasta ahí, fue entonces el motivo principal”, dijo el candidato político.

Refirió puntualmente que a la empresa referenciada es Sayco y Acinpro, ya que denunció e instauró proceso por los presuntos atropellos a comerciantes del país.

“En ningún momento fui golpeado, pero sí fueron muy reiterativos que el tema era preventivo y no tenían orden de asesinarme, pero sí dar claridad absoluta que era por el tema de la empresa. Me decían que ellos tenían una orden que me quedara claro que no siguiera denunciando los supuestos abusos de la empresa privada Sayco y Acimpro contra los establecimientos comerciales en el país”, manifestó Andrés Fernando Vásquez Mejía.

Destacó que tomará la decisión con su familia sí continúa o no como candidato al Senado de la República, por el Partido Conservador.

SAYCO Responde

Ante los señalamientos de Andrés Vásquez, en contra de Sayco y Acinpro y su director el compositor Rafael Manjarrez, esta entidad lo calificó como de irresponsable.

“Es un acto irresponsable producto de la descomposición social, claro que lo hemos enfrentado porque es una persona que trabaja para unas empresas que literalmente cabalgando en la práctica del delito se usurpan el derecho de los autores colombianos con toda clase de artimañas evadiendo y violentando la Constitución y la ley, nosotros entendemos que ese tipo de discusiones se hacen en los estrados judiciales, donde le hemos hecho las correspondientes denuncias dentro del respecto de la honra de los demás y el debido proceso”, manifestó Rafael Manjarrez, en una entrevista a Radio Gutapurí.

Añadió que es ‘ruin’ que el candidato al Senado presuntamente usó el mecanismo de la desaparición para hacerse publicidad.

“Está actuando bajo los parámetros fuera de la ley y yo ostento la institucionalidad, Sayco es una asociación colectiva amparada bajo la ley. Invito a las autoridades a que se haga una revisión exhaustiva de esa práctica de este señor, que me parece algo muy particular el secuestro y desaparición”, puntualizó el Rafael Manjarrez, director de Sayco, y compositor vallenato.