Luego de reportada su desaparición, entrada la noche del pasado jueves apareció el candidato al Senador por el partido Conservador, Andrés Fernando Vásquez Vargas. Denunció que fue interceptado por un hombre que lo obligó a subirse a una motocicleta y permaneció por varias horas en una casa en el municipio de Pelaya, en el Cesar.

Lea también: Tribunal dictará sentencia anticipada en la demanda que busca tumbar el nombramiento de Laura Sarabia

De acuerdo con información oficial, se estableció que el aspirante político procedente de Bucaramanga se encontraba en la mencionada población visitando a su padre. A eso de las 6:00 de la mañana del pasado 25 de febrero, se disponía a salir a Aguachica para una reunión. Sin embargo, sus familiares al percatarse que el vehículo aún seguía estacionado decidieron verificar la situación y hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del carro abiertas.

Una vez reportada la desaparición, las autoridades del Cesar encendieron las alarmas y activaron sus protocolos de búsqueda con una unidad especial de la Policía Nacional que se desplazó hasta el lugar quienes analizaban si se había tratado de un secuestro.

Por su parte, la Gobernación del Cesar, en conjunto con la Alcaldía de Pelaya, ofrecían $50 millones, por información certera que permitiera dar con el paradero del candidato.

Lea también: Procuraduría pide que declaraciones que entregó Nicolás Petro a la Fiscalía no sean tenidas en cuenta en el juicio

Pues bien, pasado más de un día, el candidato reapareció sobre las 11:10 en la carrera 9 con calle 10 de Pelaya denunciando que se encontraba retenido en una vivienda en el casco urbano del municipio y que fue un solo hombre el que lo interceptó y lo llevó hasta dicha casa.

“Una sola persona se me acercó y me manifestó que no me iba a matar, que me subiera con él en la moto, pero que no me iba a matar y que me subiera y que no hiciera absolutamente nada y yo iba saliendo de mi casa, en la mañana venía para acá para precisamente una entrevista. Y no, me llevó en contra de mi voluntad”, aseguró Vásquez Vargas a Noticias RCN.

El militante del partido Conservador intuye que su retención podría estar ligada con procesos judiciales que adelanta contra las organizaciones Sayco y Acinpro. Asimismo, aclaró que las personas que lo tenían en su poder nunca se identificaron como miembros de algún grupo armado.

Lea también: Pronóstico del clima para marzo: lluvias serán más fuertes que el año pasado

Las autoridades precisaron que el candidato será trasladado hasta el municipio de Aguachica, también en el Cesar, donde rendirá una entrevista formal y ampliará su declaración ante los organismos competentes.