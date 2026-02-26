Una unidad especial de la Policía Nacional hace presencia en el municipio de Pelaya, Cesar, para investigar la desaparición del candidato al Senado de la República por el partido Conservador, Andrés Fernando Vásquez Mejía, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 25 de febrero en horas de la mañana, cuando salió de la vivienda de su padre.

Asimismo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que están actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública, para encontrar, no solo a Andrés Vásquez, sino también a Ania Guetío, candidata a la Cámara Especial por La Paz, en el Cauca, quien desapareció en área rural del Tambo.

“Por eso activamos de manera inmediata todas las capacidades de las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia: investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate. La Fuerza Pública no permitirá que el miedo o la violencia pretendan interferir en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país. La institucionalidad está firme, el Estado está presente y no descansaremos hasta esclarecer estos hechos. A quienes tengan información que permita ubicar a estas personas, les garantizamos absoluta reserva y protección. Cada dato es clave y puede ser decisivo”, indicó mediante X el ministro de la Defensa. Añadió las líneas 107- 157 de la Policía Nacional y del Gaula: 147 – 165.

RECOMPENSA

Por su parte, la Gobernación del Cesar, en conjunto con la Alcaldía de Pelaya, ofrece $50 millones, por información certera que permita dar con el paradero del candidato.

“La información que tenemos es que él sale de la casa de sus padres, y ellos mismos avisan en la estación de Policía. Hay una versión de su hermano que indica que se lo llevaron en una motocicleta y esto hace parte de la investigación. La información de la recompensa la hemos llevado a las veredas y corregimientos para que la ciudadanía pueda colaborar en caso de saber algo. Esperamos que pueda regresar sano y salvo para que siga haciendo su proselitismo político”, manifestó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel.

Eustorgio Vásquez, padre del candidato, ha señalado que no son una familia adinerada para tener algún tipo de recursos, sí les llegaran a realizar una exigencia económica para que Andrés Fernando Vásquez Mejía, sea liberado en caso de estar secuestrado.

Las autoridades han destacado que siguen investigando en el barrio Las Delicias, de Pelaya a fin de esclarecer cómo desapareció el aspirante político.