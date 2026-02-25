Desde las 6:30 de la mañana de este 25 de febrero se encuentra desaparecido el candidato al Senado de la República por el partido Conservador, Andrés Fernando Vásquez Mejía, luego de que saliera de la vivienda de su padre en Pelaya, Cesar, para desplazarse a Aguachica, donde sostendría una reunión política.

Sin embargo, Eustorgio Vásquez, padre del aspirante político, señaló que alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando sale a la terraza de la vivienda observa que el carro de su hijo estaba aún parqueado, llamándole la atención que las puertas estaban abiertas. Primeramente asumió que estaba en algún lugar cercano conversando o tomando tinto.

Pero, le llamó la atención que al interior del vehículo estaban todas las pertenencias del candidato, como la billetera y el celular, por lo que se desesperó y empezó a buscarlo por los alrededores. Al no encontrarlo lo notificó en la Policía Nacional, donde le indicaron que debía esperar 48 horas para reportar la desaparición.

“Nosotros nunca hemos estado envueltos en problemas, mi trabajo es vendiendo chance manual para tener dinero y comer, sí tuviera plata la diera por mi hijo, pero no es así. Pueda ser que en esta retención se den cuenta de quién es hijo y me lo suelten, yo quiero eso que suelten a mi hijo porque no tengo plata”, dijo Eustobio Vásquez, padre del candidato desparecido.

Añadió que no tienen ningún tipo de amenaza, “somos una familia humilde, yo le di los estudios a mis cinco hijos mediante la venta del chance, Andrés es ingeniero en sistema y ahora se va a graduar de abogado con sus propios esfuerzos”.

También, le hizo un llamado al Gobierno nacional para que los ayude a saber dónde se encuentra Andrés Vásquez, y que pueda retornar al seno de su hogar.

Por ahora, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, manifestó que se está analizando la situación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para verificar si se trató de un secuestro.

De igual manera se estableció que en el municipio de Pelaya se estará realizando un consejo de seguridad extraordinario para dar seguimiento a la desaparición y confirmar si se trata de un secuestro.

Es de señalar que de tratarse de un secuestro sería el segundo caso en los últimos días en el departamento, dado que el pasado 20 de febrero fue raptado de su finca el ganadero Eli Plutarco Santamaría, en jurisdicción de La Jagua de Ibirico.