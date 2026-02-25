En desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro adelantada por unidades de la Policía Nacional de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) capturaron a un hombre en el perímetro urbano de Maicao.

Se trata de Ender Yefer Palacio Fince, de 39 años de edad, quien es señalado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

La diligencia se registró en las últimas horas en la carrera 21 entre calles 1 y 2, del barrio Los Palitos, en la municipalidad fronteriza.

Durante el procedimiento los uniformados hallaron 42 cartuchos de fusil calibre 7.62 milímetros, avaluados en aproximadamente 840 mil pesos. En el lugar también fue incautada una motocicleta marca Bajaj, línea Pulsar, color gris, con un valor comercial de 7 millones de pesos.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 01 Local EDA de Riohacha, donde deberá responder por el delito que se le atribuye.

