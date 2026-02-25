Gravemente herido resultó una persona de sexo masculino que fue atacada con arma de fuego bajo la modalidad de sicariato en el área rural del municipio de Maicao, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima responde al nombre de Yasir Alberto Zabaleta Hidalgo, de 30 años de edad.

El atentado se registró en la noche de este martes 24 de febrero, en jurisdicción del corregimiento de Carraipía, perteneciente a la municipalidad fronteriza.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba comiendo en una venta de comidas rápidas cuando llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. Él que hacía las veces de parrillero sacó una pistola calibre 9mm, se le acercó, le propinó varios balazos y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Por su parte, el baleado fue trasladado a la sala de urgencias del hospital San José de Maicao, donde permanece bajo observación médica, bajo pronóstico reservado.

Desde el comando de Policía Departamento La Guajira, indicaron que personal de la Sijín y Sipol se encuentran adelantando las labores para tratar de establecer los móviles del atentado, los cuales hasta el momento son desconocidos.