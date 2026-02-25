En las últimas horas reportaron que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el partido Conservador, está desparecido en el municipio de Pelaya, sur del Cesar.

De acuerdo con información oficial, se estableció que el aspirante político procedente de Bucaramanga se encontraba en Pelaya visitando a su padre. A eso de las 6:00 de la mañana de este 25 de febrero, se disponía a salir a Aguachica para una reunión. Sin embargo, sus familiares al percatarse que el vehículo aún seguía estacionado decidieron verificar la situación y hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del carro abiertas.

Por ahora, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, manifestó que se está analizando la situación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para verificar si se trató de un secuestro.

El HERALDO conoció por fuentes del Gaula de la Policía Nacional, que no hay testigos de la supuesta desaparición o rapto, ya que nadie vio cómo el candidato dejó de estar en la casa de su padre.

Es de señalar que de tratarse de un secuestro sería el segundo caso en los últimos días en el departamento, dado que el pasado 20 de febrero fue raptado de su finca el ganadero Eli Plutarco Santamaría, en jurisdicción de La Jagua de Ibirico.